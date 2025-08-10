Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Homem morre atropelado por automóvel na variante do IC20 em Trafaria

10 ago, 2025 - 12:36 • Lusa

Fonte do Comando Territorial de Setúbal especificou que o atropelamento, envolvendo uma viatura ligeira de passageiros, causou a morte "de um homem, entre os 40 e 50 anos".

A+ / A-

Um homem, entre os 40 e 50 anos, foi este domingo atropelado mortalmente por um automóvel na variante do Itinerário Complementar 20 (IC20) na localidade de Trafaria, concelho de Almada, revelaram a GNR e Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta para o atropelamento do peão foi dado às autoridades às 05:14.

Para o local, foi mobilizada a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediada no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa, cujo médico "certificou o óbito", acrescentou a fonte.

Contactada também pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal, distrito a que pertence a cidade de Trafaria, especificou que o atropelamento, envolvendo uma viatura ligeira de passageiros, causou a morte "de um homem, entre os 40 e 50 anos".

"O corpo da vítima mortal foi levado para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa", revelou também a fonte da Guarda.

A investigação relacionada com o atropelamento está entregue ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Setúbal da GNR.

As operações de socorro no âmbito deste sinistro envolveram 15 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo os Bombeiros Voluntários da Trafaria, GNR, INEM e Brisa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?