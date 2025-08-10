Homem morre atropelado por automóvel na variante do IC20 em Trafaria

Um homem, entre os 40 e 50 anos, foi este domingo atropelado mortalmente por um automóvel na variante do Itinerário Complementar 20 (IC20) na localidade de Trafaria, concelho de Almada, revelaram a GNR e Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta para o atropelamento do peão foi dado às autoridades às 05:14.

Para o local, foi mobilizada a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediada no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa, cujo médico "certificou o óbito", acrescentou a fonte.

Contactada também pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal, distrito a que pertence a cidade de Trafaria, especificou que o atropelamento, envolvendo uma viatura ligeira de passageiros, causou a morte "de um homem, entre os 40 e 50 anos".

"O corpo da vítima mortal foi levado para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa", revelou também a fonte da Guarda.

A investigação relacionada com o atropelamento está entregue ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Setúbal da GNR.

As operações de socorro no âmbito deste sinistro envolveram 15 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo os Bombeiros Voluntários da Trafaria, GNR, INEM e Brisa.