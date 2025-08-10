Incêndio em Trancoso afeta quatro povoações. Idosos retirados de casas por precaução

Quatro povoações de Trancoso estão a ser afetadas pelo incêndio, que reacendeu, esta tarde de domingo. Estão na linha de fogo que mantém quatro frentes pelas 18h00 .

De acordo com o comandante das operações, citado pela agência Lusa, em causa estão, para além de Seixas, Rio de Mel, Rio de Moinhos, Venda do Cepo, Sintrão.

As forças de segurança estão a adotar as medidas, que passam pelo confinamento, ou a retirada de pessoas.

Já esta tarde, o presidente da câmara de Trancoso alertava para a possibilidade de as chamas avançarem para concelhos vizinhos.

Amílcar Salvador referia que por segurança, algumas pessoas foram retiradas de casa. "Já retiramos algumas pessoas de algumas quintas, apenas por precaução", sublinha, devido à sua idade mais avançada.

O autarca admite estar "muito preocupado", mas espera que até ao fim da tarde o fogo possa ser dominado.

"Para já, não tem sido fácil por causa das altas temperaturas e pelo vento forte que se faz sentir", explica.

Nesta altura, mais de 1.100 operacionais combatem o fogo em Trancoso, Covilhã, Ribeira de Pena e Vila Real - onde as chamas obrigaram à interrupção da quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

Após a meta volante de Vila Real, a corrida foi retomada na Campeã de onde segue para a Senhora da Graça, em Mondim de Basto.