Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 10 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Incêndio num restaurante em Lisboa provoca uma vítima por inalação de fumos

10 ago, 2025 - 13:49 • Lusa

O fogo foi extinto "por volta das 10h40" e ficou circunscrito à zona da cozinha, sem afetar edifícios contíguos ao restaurante.

A+ / A-

Um incêndio num restaurante no Rossio, em Lisboa, deflagrou este domingo pelas 10h20 e foi extinto cerca de 20 minutos depois, registando-se uma vítima por inalação de fumos, afirmou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de "um pequeno incêndio na zona da cozinha" de um restaurante na Praça de D. Pedro IV, no Rossio.

O fogo foi extinto "por volta das 10h40" e ficou circunscrito à zona da cozinha, sem afetar edifícios contíguos ao restaurante, indicou o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Na sequência do incêndio, há a registar "uma vítima por inalação de fumos", que foi transportada ao hospital pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou fonte dos bombeiros, sem dispor de informação se a pessoa ferida é funcionária do restaurante.

Para o combate ao fogo, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa mobilizou 18 operacionais e cinco viaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 10 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?