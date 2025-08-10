Incêndio num restaurante em Lisboa provoca uma vítima por inalação de fumos

Um incêndio num restaurante no Rossio, em Lisboa, deflagrou este domingo pelas 10h20 e foi extinto cerca de 20 minutos depois, registando-se uma vítima por inalação de fumos, afirmou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de "um pequeno incêndio na zona da cozinha" de um restaurante na Praça de D. Pedro IV, no Rossio.

O fogo foi extinto "por volta das 10h40" e ficou circunscrito à zona da cozinha, sem afetar edifícios contíguos ao restaurante, indicou o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Na sequência do incêndio, há a registar "uma vítima por inalação de fumos", que foi transportada ao hospital pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou fonte dos bombeiros, sem dispor de informação se a pessoa ferida é funcionária do restaurante.

Para o combate ao fogo, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa mobilizou 18 operacionais e cinco viaturas.