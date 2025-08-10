Menu
Incêndios. Autarca de Vila Real diz que meios no terreno "são insuficientes"

10 ago, 2025 - 21:22 • Lusa

O autarca lembrou que o distrito de Vila Real esteve este fim de semana sob aviso vermelho por causa do calor e, por isso, seria "expectável que o dispositivo, efetivamente, estivesse no terreno".

O presidente da Câmara de Vila Real considerou este domingo que os operacionais que estão no combate ao incêndio que lavra no concelho "são insuficientes" e pediu ao Governo um reforço de meios para acabar com a calamidade.

"Estamos sob um ataque enormíssimo, com prejuízos absolutamente incalculáveis, os meios são claramente insuficientes dada a dimensão daquilo que estamos a viver", disse Alexandre Favaios à agência Lusa.

Um incêndio que começou no dia 02 em Sirarelhos, entrou em resolução na quarta-feira, reativou-se no sábado à noite e está hoje a colocar em risco as localidades de Relva, Borbela e Lordelo, próximas da cidade de Vila Real.

O autarca lembrou que o distrito de Vila Real esteve este fim de semana sob aviso vermelho por causa do calor e, por isso, seria "expectável que o dispositivo, efetivamente, estivesse no terreno".

O presidente da Câmara deixou um agradecimento a todos os que estão a combater o fogo no terreno, mas salientou que "claramente, se percebe que as populações estão a ser profundamente afetadas por este incêndio".

"Por isso, apelamos ao Governo para que faça um reforço de meios, porque sem esse reforço claramente esta calamidade não vai terminar", frisou.

Alexandre Favaios disse que "seria útil que o Governo tivesse pedido ajuda aos seus parceiros europeus porque, de facto, esta é uma situação absolutamente indescritível".

