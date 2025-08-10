Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios estão muito perto do percurso da Volta a Portugal, na Serra do Alvão

10 ago, 2025 - 14:55 • Catarina Santos e Pedro Castelo

Fogo que lavra perto de Vila Real é bem visível no caminho percorrido esta domingo para quarta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. O repórter da Renascença Pedro Castelo relata o cenário num dos locais que dá a cesso a Mondim de Basto, e onde está instalada uma meta de Prémio de Montanha. A situação não está a colocar em causa, para já, a passagem do pelotão pela zona.

A+ / A-
Incêndios estão muito perto do percurso da Volta a Portugal, na Serra do Alvão
Incêndios estão muito perto do percurso da Volta a Portugal, na Serra do Alvão
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?