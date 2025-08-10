Incêndios estão muito perto do percurso da Volta a Portugal, na Serra do Alvão

Fogo que lavra perto de Vila Real é bem visível no caminho percorrido esta domingo para quarta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. O repórter da Renascença Pedro Castelo relata o cenário num dos locais que dá a cesso a Mondim de Basto, e onde está instalada uma meta de Prémio de Montanha. A situação não está a colocar em causa, para já, a passagem do pelotão pela zona.
