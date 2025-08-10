Incêndios por controlar em Trancoso, Ribeira de Pena e Vila Real. Quase 1.800 bombeiros no terreno em todo o país

10 ago, 2025 - 14:14 • João Pedro Quesado com Lusa
Os incêndios em Trancoso, Ribeira de Pena e Vila Real, todos reacendimentos, continuavam por controlar às 14h desde domingo. As três ocorrências juntam mais de 700 operacionais entre os quase 1.800 bombeiros no terreno em todo o país ao início da tarde.
Segundo os dados da Proteção Civil, o incêndio de Trancoso é o mais preocupante, exigindo a presença de 368 operacionais, com o apoio de 117 viaturas e oito meios aéreos.
O incêndio em Vila Real está a ser combatido por 245 bombeiros, apoiados por 68 veículos e também oito meios aéreos.
Já as chamas em Ribeira de Pena forçam o destacamento de 192 bombeiros, 65 veículos e dois meios aéreos para o terreno.
Três incêndios a norte preocupam os bombeiros.
Em sentido contrário, o incêndio em povoamento florestal em Lorvão, Penacova, entrou em resolução, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, "o incêndio já entrou em resolução" e os meios entretanto diminuirão. Às 14h, estavam no terreno 167 bombeiros, 43 veículos e um meio aéreo.
O alerta aconteceu pelas 11h09 deste domingo na localidade de Caneiro, freguesia de Lorvão, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra.
Também em resolução está o incêndio de Moimenta da Beira, que começou na sexta-feira. Há 420 operacionais a vigiar o perímetro do incêndio, com o apoio de 131 veículos e dois meios aéreos.