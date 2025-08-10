Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Incêndios por controlar em Trancoso, Ribeira de Pena e Vila Real. Quase 1.800 bombeiros no terreno em todo o país

10 ago, 2025 - 14:14 • João Pedro Quesado com Lusa

Em sentido contrário, o incêndio em povoamento florestal em Lorvão, Penacova, entrou em resolução. Moimenta da Beira ainda exige mais de 400 bombeiros a vigiar o perímetro do incêndio.

A+ / A-

Os incêndios em Trancoso, Ribeira de Pena e Vila Real, todos reacendimentos, continuavam por controlar às 14h desde domingo. As três ocorrências juntam mais de 700 operacionais entre os quase 1.800 bombeiros no terreno em todo o país ao início da tarde.

Segundo os dados da Proteção Civil, o incêndio de Trancoso é o mais preocupante, exigindo a presença de 368 operacionais, com o apoio de 117 viaturas e oito meios aéreos.

O incêndio em Vila Real está a ser combatido por 245 bombeiros, apoiados por 68 veículos e também oito meios aéreos.

Já as chamas em Ribeira de Pena forçam o destacamento de 192 bombeiros, 65 veículos e dois meios aéreos para o terreno.

Proteção Civil em estado de prontidão máximo

Proteção Civil em estado de prontidão máximo

Três incêndios a norte preocupam os bombeiros.

Em sentido contrário, o incêndio em povoamento florestal em Lorvão, Penacova, entrou em resolução, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, "o incêndio já entrou em resolução" e os meios entretanto diminuirão. Às 14h, estavam no terreno 167 bombeiros, 43 veículos e um meio aéreo.

O alerta aconteceu pelas 11h09 deste domingo na localidade de Caneiro, freguesia de Lorvão, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra.

Também em resolução está o incêndio de Moimenta da Beira, que começou na sexta-feira. Há 420 operacionais a vigiar o perímetro do incêndio, com o apoio de 131 veículos e dois meios aéreos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?