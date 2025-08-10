Incêndios. Seis meios aéreos combatem chamas na Covilhã

10 ago, 2025 - 18:52 • Lusa
Seis meios aéreos e mais de 300 operacionais combatem um incêndio em floresta na Covilhã, disse ese domingo à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
"O incêndio está ativo numa zona de floresta, em Sobral de São Miguel", disse a fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.
O alerta foi dado pelas 15h02 para a localidade de Sobral de São Miguel, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.
Pelas 18h30, o incêndio era combatido por 309 operacionais apoiados por 89 veículos e seis meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.