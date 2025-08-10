Iniciativa Liberal quer Lei dos Estrangeiros "equilibrada, proporcional e justa"

Mariana Leitão defendeu este domingo, em declarações aos jornalistas, que a restruturação da Lei dos Estrangeiros tem de tomar uma direção "equilibrada, proporcional e justa", e que " salvaguarde a lógica para o reagrupamento familiar, também para que quem queira emigrar tenha previsibilidade naquilo que são os seus direitos, os seus deveres".

A líder da Iniciativa Liberal (IL) refere que o partido tem duas questões a discutir com o Governo: "Por um lado a questão das salvaguardas processuais, a questão dos recursos, que me parece que há ali espaço para aprimorarmos bastante a lei do Governo. E depois a questão também do prazo, que nos parece que com o tempo de decisão e os dezoito meses de prorrogação, que também há ali um certo exagero nessa prorrogação para se tomar uma decisão".

A IL defende que o "humanismo" tem de ser salvaguardado, e que a Lei dos Estrangeiros tem de apresentar "um quadro legal proporcional, justo, obviamente, e que preveja as várias situações para que se consiga agir, nomeadamente quando há casos de imigração ilegal". Leitão refere que "quanto mais houver regulação para estas situações, mais se consegue depois também agir perante quem não respeita e não cumpre o quadro legal em vigor".