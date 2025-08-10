Iniciativa Liberal quer Lei dos Estrangeiros "equilibrada, proporcional e justa"

10 ago, 2025 - 19:30 • Rita Vila Real
Mariana Leitão defendeu este domingo, em declarações aos jornalistas, que a restruturação da Lei dos Estrangeiros tem de tomar uma direção "equilibrada, proporcional e justa", e que " salvaguarde a lógica para o reagrupamento familiar, também para que quem queira emigrar tenha previsibilidade naquilo que são os seus direitos, os seus deveres".
A líder da Iniciativa Liberal (IL) refere que o partido tem duas questões a discutir com o Governo: "Por um lado a questão das salvaguardas processuais, a questão dos recursos, que me parece que há ali espaço para aprimorarmos bastante a lei do Governo. E depois a questão também do prazo, que nos parece que com o tempo de decisão e os dezoito meses de prorrogação, que também há ali um certo exagero nessa prorrogação para se tomar uma decisão".
A IL defende que o "humanismo" tem de ser salvaguardado, e que a Lei dos Estrangeiros tem de apresentar "um quadro legal proporcional, justo, obviamente, e que preveja as várias situações para que se consiga agir, nomeadamente quando há casos de imigração ilegal". Leitão refere que "quanto mais houver regulação para estas situações, mais se consegue depois também agir perante quem não respeita e não cumpre o quadro legal em vigor".
Mariana Leitão esteve presente na apresentação dos candidatos do partido à Câmara Municipal de Valongo, este domingo no auditório da Junta de Freguesia de Ermesinde.
Em relação às eleições autárquicas, o partido quer "ter muitas pessoas eleitas, aos vários níveis, para se começar a implementar políticas liberais a nível autárquico". A campanha do partido apresenta, segundo Leitão, " pessoas muito competentes, com grande ambição e com programas verdadeiramente reformistas e que vão, em última instância, ser decisivos para o desenvolvimento dos vários conselhos".
A Presidente da Iniciativa Liberal denota um "crescimento significativo" de candidatos autárquicos do partido face às últimas eleições autárquicas. Até ao dia 12 de outubro, a IL quer "começar a trabalhar afincadamente para pôr políticas liberais em prática para que as pessoas consigam ver os seus resultados".