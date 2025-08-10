Menu
Mais de cem incêndios registados em Portugal desde a meia-noite deste domingo

10 ago, 2025 - 19:47 • Carla Fino

Nesta altura, há quatro fogos a preocupar as autoridades e que mobilizam mais de 1 200 operacionais.

A+ / A-

Desde as 00h00 até às 17h00 deste domingo foram registados 108 incêndios em Portugal continental. 30 dos quais durante a noite.

Os dados são avançados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que fez o ponto de situação pelas 19h00.

Nesta altura e de acordo com o comandante nacional Mário Silvestre, há quatro fogos a preocupar as autoridades, e que mobilizam mais de 1 200 operacionais.

No que diz respeito ao incêndio de Trancoso, que reativou esta tarde, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e espera-se ainda um reforço de meios.

Com o cair da noite e a diminuição do vento, Mário Silvestre acredita que o combate no terreno seja mais facilitado:

O Comandante Nacional da Autoridade de Proterção Civil com o ponto de situação... há ainda o registo de 4 operacionais com ferimentos ligeiros e um civil que foi assisitod.

