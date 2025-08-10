Proteção Civil em estado de prontidão máximo

10 ago, 2025 - 00:00 • Carla Fino
A Protecção Civil entrou em estado de prontidão máximo desde as 00h00 deste domingo.
O nível prolonga-se até às 23h59 de terça-feira, com o reforço de meios no terreno, dada a previsão de tempo quente e seco para os próximos dias.
Nesta altura e de acordo com a página da Proteção Civil, estão ativos e por dominar três incêndios no território continental. Em Moimenta da Beira, em Trancoso e um reacendimento em Vila Real, na localidade de Siracelhos.
Chamas que nesta altura apenas estão a ser combatidas por operacionais no terreno, sem o apoio dos meios aéreos.