Proteção Civil em estado de prontidão máximo

10 ago, 2025 - 00:00 • Carla Fino

Três incêndios a norte preocupam os bombeiros.

A Protecção Civil entrou em estado de prontidão máximo desde as 00h00 deste domingo.

O nível prolonga-se até às 23h59 de terça-feira, com o reforço de meios no terreno, dada a previsão de tempo quente e seco para os próximos dias.

Nesta altura e de acordo com a página da Proteção Civil, estão ativos e por dominar três incêndios no território continental. Em Moimenta da Beira, em Trancoso e um reacendimento em Vila Real, na localidade de Siracelhos.

Chamas que nesta altura apenas estão a ser combatidas por operacionais no terreno, sem o apoio dos meios aéreos.

