Trânsito cortado na EN243 no concelho de Avis após despiste com quatro feridos

O trânsito está cortado na Estrada Nacional 243 (EN243) na zona de Ervedal, concelho de Avis, distrito de Portalegre, devido ao despiste de um automóvel que provocou quatro feridos, dois deles crianças, revelou a Proteção Civil este domingo.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse à Lusa que a viatura ligeira de passageiros transportava quatro pessoas, dois adultos e duas crianças.

"Um homem, de 40 anos, já foi avaliado, é considerado ferido grave e vai ser helitransportado para o Hospital de Santa Maria", em Lisboa, pelo meio aéreo do Instituto Nacional de Emergência Médica mobilizado para o local, adiantou a mesma fonte.

As crianças, um menino e uma menina ambos de oito anos, são feridos ligeiros, encontrando-se ainda no local do sinistro, tal como o outro adulto, que se encontrava em avaliação, quando a Lusa falou com o comando sub-regional, às 19h20.

"Dois dos ocupantes da viatura tiveram de ser desencarcerados", acrescentou ainda a fonte da proteção civil.

O despiste aconteceu na estrada que liga Avis e Ervedal, no distrito de Portalegre e o alerta foi dado às autoridades às 18h12.

Para o local foram mobilizados 32 operacionais, apoiados por 14 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.