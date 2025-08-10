Três crianças resgatadas em zona não vigiada na barra de Cacela Velha

Três crianças estrangeiras em dificuldades na água foram resgatadas no sábado em zona não vigiada, na barra da Cacela Velha, concelho de Vila Real de Santo António, distrito de Faro, informou este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As três crianças, "com idades compreendidas entre os sete e os 10 anos e de nacionalidade espanhola", encontravam-se "em dificuldades na água, numa zona não vigiada, depois de serem arrastadas pela corrente", indicou a AMN, em comunicado.

Durante uma ação de vigilância na zona de Cacela Velha, os elementos do Projeto "SeaWatch" de Vila Real de Santo António e de Tavira detetaram as três crianças "a necessitar de auxílio na água".

As crianças, que estavam a ser "arrastadas pela forte corrente que se fazia sentir", foram resgatadas e transportadas para terra, mas encontravam-se bem fisicamente e não houve necessidade de assistência médica, referiu a AMN.

A Autoridade Marítima voltou a reforçar "o desaconselhamento da atividade balnear na zona da Cacela Velha pelos perigos" que representa.

Esta foi a segunda ocorrência do género no espaço de dois dias, depois de na sexta-feira outra criança, de sete anos, ter sido resgatada no mesmo local e nas mesmas circunstâncias.