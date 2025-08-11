Menu
  • Noticiário das 8h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
Carneiro propõe soluções para a crise da habitação em nova carta a Montenegro

11 ago, 2025 - 08:03 • Olímpia Mairos

As medidas apresentadas por Carneiro ao Governo vão ser submetidas pelos socialistas ao Parlamento em breve, seja sob a forma de projetos de lei ou propostas no Orçamento do Estado para 2026.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, escreveu ao primeiro-ministro apontando as medidas que o partido defende para uma nova estratégia de combate à falta de habitação e a disponibilidade para ajudar na resolução do problema.

Na missiva, divulgada esta segunda-feira pelo jornal Público, José Luís Carneiro propõe soluções com carácter estrutural criadas ou reforçadas nos governos de António, e outras de natureza conjuntural para responder a situações de emergência como as das recentes demolições de bairros de barracas em Loures e na Amadora.

De acordo com o jornal, a nova estratégia de combate à falta de habitação assenta em oito eixos de atuação e prevê parcerias entre o Estado, as autarquias, as IPSS, as cooperativas e os agentes económicos, com vista a soluções que colmatem as “necessidades de alojamento urgente e habitação a custos acessíveis”.

O líder do PS defende a par do reforço financeiro, que o país deve investir na criação de um novo cluster industrial da construção, sector severamente afetado pela crise de há 15 anos, tanto com o encerramento de empresas como com a saída de recursos humanos do país.

Para Carneiro, é necessário um reforço das verbas para o funcionamento dos programas existentes para a promoção de arrendamento, nomeadamente para o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (conhecido como 1.º Direito), para o Programa de Apoio Financeiro ao Arrendamento Jovem (Porta 65), para o Programa de Arrendamento Acessível e o Programa de Construção a Custos Controlados.

O líder do PS entende ainda que deve ser criado o Programa Nacional de Construção de Habitação a Custos Acessíveis para aumentar significativamente o parque público dirigido às famílias de rendimentos intermédios através da reabilitação, construção e aquisição de imóveis para arrendar a preços acessíveis.

As medidas apresentadas por Carneiro ao Governo vão também ser submetidas pelos socialistas ao Parlamento em breve, seja sob a forma de projetos de lei ou propostas no Orçamento do Estado para 2026.

Saiba Mais
