  11 ago, 2025
Despiste com dois feridos graves corta trânsito na EN4 em Arraiolos

11 ago, 2025 - 17:26 • Lusa

Por volta das 17h00, os feridos foram desencarcerados, acrescentou a fonte, indicando que o despiste, cujo alerta às autoridades foi dado às 16h26, aconteceu ao quilómetro 109,200 da EN4, no concelho de Arraiolos.

O trânsito está cortado na Estrada Nacional 4 (EN4) na zona de Arraiolos, distrito de Évora, devido ao despiste de um automóvel ocorrido segunda à tarde, com dois feridos graves, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que os feridos, um casal, "com cerca de 70 anos", ficou encarcerado na viatura.

No local encontra-se um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Além deste meio aéreo, as operações de socorro mobilizam 21 operacionais e sete veículos, dos bombeiros, GNR e INEM.

