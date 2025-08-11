Despiste na EN4 em Arraiolos faz um morto e um ferido grave

Uma mulher, de 80 anos, uma das duas pessoas inicialmente consideradas feridos graves no despiste ocorrido esta segunda-feira à tarde na Estrada Nacional 4 (EN4), em Arraiolos, acabou por morrer, revelaram a GNR e a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou que a vítima mortal, a senhora de 80 anos, era passageira, enquanto o homem que sofreu ferimentos graves, de 83 anos, era o condutor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Inicialmente, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central tinha referido à Lusa tratar-se de dois feridos graves, um casal, "com cerca de 70 anos".

Contactada por volta das 18h15, a fonte da Proteção Civil também atualizou a informação em relação à vítima mortal, indicando que o corpo foi levado para os serviços de medicina legal do hospital de Évora.

O ferido grave foi transportado pelos bombeiros para a mesma unidade hospital da sede de distrito, acrescentou.

A circulação rodoviária, que chegou a estar cortada nos dois sentidos neste troço da EN4, na zona de Arraiolos, foi reaberta às 17h23, começando a fazer-se de forma alternada, disse também o comando sub-regional.

O alerta para o despiste da viatura ligeira de passageiros, ocorrido ao quilómetro 109,200 da EN4, foi dado às autoridades às 16h26.

Para o local foi enviado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas acabou por ser desmobilizado.

Além deste meio aéreo, as operações de socorro envolveram 23 operacionais e oito veículos, dos bombeiros, GNR e INEM.

A investigação do despiste está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Évora da GNR.