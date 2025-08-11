Duas frentes de fogo preocupam no incêndio de Trancoso

Duas frentes de fogo preocupam no incêndio que lavra desde sábado à tarde em Trancoso, na localidade de Freches e Torres.

À Renascença, o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, refere que o fogo de Trancoso tem ainda “muito trabalho pela frente”.

“É um incêndio que mantém duas frentes ativas. A frente que mais nos preocupa é a frente que está virada à aldeia de Rio de Melo e Castanheira. Também junto às povoações de Palhais e Reboleiro”, adianta.

No combate às chamas estão empenhados 201 veículos com 613 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos.

De acordo com o presidente da autarquia de Trancoso, Amílcar Salvador, o incêndio rural que lavra desde a tarde de sábado, no concelho, já terá consumido 8.000 hectares, sobretudo soutos, olivais e vinhas.

O presidente da Câmara diz que “os prejuízos são muito grandes, incalculáveis” e que “o município já pediu o apoio do Governo para ajudar quem ficou sem nada”.

Pelo menos 17 feridos ligeiros

Há, pelo menos, 17 feridos ligeiros no incêndio de Trancoso.

Entre os feridos contam-se seis bombeiros e 11 civis. À Renascença, o comandante Pedro Araújo, da Proteção Civil Nacional, revela que há a registar, “entre os assistidos no local e os transportados ao hospital, 17 vítimas. Todos sem gravidade até o momento, são todos feridos leves, por exaustão, por queimaduras leves, por quedas”.

“São seis feridos de leves e 11 pessoas assistidas no local pelas equipas pré-hospitais”, especifica.

Incêndios em Tabuaço e na Covilhã também preocupam

Segundo Pedro Araújo, há ainda dois outros incêndios: um na Covilhã com uma frente ativa, embora aqui os trabalhos estejam a decorrer de forma favorável ao combate, e um incêndio em Tabuaço.

O fogo de Tabuaço “é um incêndio com uma frente extensa, uma frente muito trabalhosa, onde estão a ser empenhados também três meios aéreos.

Já no incêndio de Covilhã, estão empunhados 127 veículos, quatro meios aéreos e 386 bombeiros.

Nas próximas horas, o calor pode voltar a dificultar o combate aos fogos. Esta segunda-feira, 12 distritos de Portugal Continental encontram-se sob aviso laranja da meteorologia. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nalguns locais do interior, as temperaturas podem chegar aos 43 graus.

Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas, que apontam para uma subida das temperaturas esta segunda-feira e um risco significativo de incêndio rural. Só a partir de dia 13 se prevê a descida das temperaturas.

Durante este período é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.

[notícia atualizada às 13h05 de 11 de agosto de 2025]