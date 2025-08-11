Funchal. Funcionário detido por suspeita de tráfico usando carro da autarquia

A Câmara do Funchal suspendeu um funcionário do departamento de Ambiente que foi detido por, alegadamente, transportar e traficar substâncias estupefacientes numa viatura municipal, disse esta segunda-feira fonte da autarquia.

"Foi instaurado um procedimento disciplinar e o funcionário está suspenso como medida cautelar preventiva", indicou a mesma fonte à agência Lusa, escusando-se a prestar mais informações sobre este caso.

Em comunicado, o comando regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma que deteve na passada semana um homem no Funchal, no âmbito de um inquérito que investiga a prática de crimes de tráfico de estupefacientes, de peculato de uso e de abuso de poder.

Esta autoridade policial refere que a investigação "durava há cerca de um ano, incidiu sobre um indivíduo que vendia o que se presume ser alfa-PHP e/ou alfa-PiHP (drogas sintéticas) a terceiros".

A PSP indica ainda que executou "mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de apreensão e de pesquisa e apreensão de dados e documentos informáticos, incluindo registos de comunicações eletrónicas".

Segundo a polícia, foram apreendidas "diversas doses de produto estupefaciente, dinheiro suspeito de resultar da venda de drogas, um telemóvel e várias armas proibidas".

"Também foi apreendida a viatura utilizada pelo arguido, entretanto entregue ao respetivo titular", acrescenta.

Depois de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em liberdade e aguarda o resultado das perícias toxicológicas às substâncias apreendidas.

Entretanto, a coligação Confiança (liderada pelo PS), que é oposição no município funchalense liderado pelo PSD/CDS-PP, exigiu já, em comunicado, esclarecimentos urgentes sobre esta situação.

No documento, indica que "terão sido encontrados diversos tipos de droga e vários milhares de euros em numerário", acrescentando que "relatos apontam ainda que a atividade criminosa alegada teria como um dos pontos de atuação ruas do centro histórico da cidade do Funchal".

O PS anuncia ainda que, na próxima reunião de câmara, vai "exigir ao executivo municipal que esclareça publicamente" a confirmação desta ocorrência, qual o vínculo funcional e as funções desempenhadas pelo trabalhador em causa, se existem mais trabalhadores ou meios municipais envolvidos neste processo e quais as medidas preventivas e disciplinares adotadas.