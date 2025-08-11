Menu
IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra devido a acidente com seis viaturas

11 ago, 2025 - 13:49 • Lusa

O alerta para o acidente foi dado cerca das 11h18, "encontrando-se a via cortada, pelo que o trânsito está a ser desviado próximo do local do acidente".

O trânsito está cortado no IC19, no sentido Lisboa--Sintra, devido a um acidente que envolveu seis viaturas junto à saída da Damaia e provocou "vários feridos", entre os quais um encarcerado, segundo fonte da PSP.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 11h18, "encontrando-se a via cortada, pelo que o trânsito está a ser desviado próximo do local do acidente", esclareceu o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, encontram-se no local 12 operacionais, apoiados por quatro meios terrestres.

