IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra devido a acidente com seis viaturas

11 ago, 2025 - 13:49 • Lusa
O trânsito está cortado no IC19, no sentido Lisboa--Sintra, devido a um acidente que envolveu seis viaturas junto à saída da Damaia e provocou "vários feridos", entre os quais um encarcerado, segundo fonte da PSP.
O alerta para o acidente foi dado cerca das 11h18, "encontrando-se a via cortada, pelo que o trânsito está a ser desviado próximo do local do acidente", esclareceu o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, encontram-se no local 12 operacionais, apoiados por quatro meios terrestres.