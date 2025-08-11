Menu
Idosa desaparecida na Murtosa encontrada com vida com apoio de drone

11 ago, 2025 - 17:29 • Lusa

A senhora, que foi encontrada prostrada no solo, estava consciente, tendo sido prontamente acionados os meios de socorro, que prestaram assistência no local.

Uma mulher de 93 anos que se encontrava desaparecida na Murtosa, no distrito de Aveiro, foi encontrada com vida na madrugada de segunda-feira, com o apoio de drones da GNR, informou aquela força de segurança.

A idosa, residente na localidade de Bunheiro, na Murtosa, estava desaparecida desde as 17h00 de domingo, mas os familiares só deram o alerta para o seu desaparecimento cerca das 01h00 de segunda-feira.

Segundo a mesma fonte, a idosa viria a ser localizada com vida por volta das 06h15, junto de um terreno agrícola, situado a cerca de 300 metros da sua casa, através da utilização de um drone da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que a senhora, que foi encontrada prostrada no solo, estava consciente, tendo sido prontamente acionados os meios de socorro, que prestaram assistência no local e asseguraram o seu transporte para uma unidade hospital, onde foi submetida a observação médica.

A operação contou com o envolvimento dos Postos Territoriais da Murtosa, Estarreja e Ovar da GNR, bem como com o apoio os Bombeiros Voluntários da Murtosa.

