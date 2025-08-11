Idosa desaparecida na Murtosa encontrada com vida com apoio de drone

11 ago, 2025 - 17:29 • Lusa
Uma mulher de 93 anos que se encontrava desaparecida na Murtosa, no distrito de Aveiro, foi encontrada com vida na madrugada de segunda-feira, com o apoio de drones da GNR, informou aquela força de segurança.
A idosa, residente na localidade de Bunheiro, na Murtosa, estava desaparecida desde as 17h00 de domingo, mas os familiares só deram o alerta para o seu desaparecimento cerca das 01h00 de segunda-feira.
Segundo a mesma fonte, a idosa viria a ser localizada com vida por volta das 06h15, junto de um terreno agrícola, situado a cerca de 300 metros da sua casa, através da utilização de um drone da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.
Em comunicado, a GNR esclareceu que a senhora, que foi encontrada prostrada no solo, estava consciente, tendo sido prontamente acionados os meios de socorro, que prestaram assistência no local e asseguraram o seu transporte para uma unidade hospital, onde foi submetida a observação médica.
A operação contou com o envolvimento dos Postos Territoriais da Murtosa, Estarreja e Ovar da GNR, bem como com o apoio os Bombeiros Voluntários da Murtosa.