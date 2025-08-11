Incêndio reativou-se em Vila Real

O incêndio de Sirarelhos, no distrito de Vila Real, reativou-se esta segunda-feira à tarde.

Fonte da Proteção Civil disse à Renascença que não há casas em perigo.

Pelas 18h50, combatiam as chamas 313 operacionais, 103 viaturas e dois meios aéreos.

O incêndio na freguesia de Sirarelhos teve início na madrugada de 3 de agosto.

Pelas 18h30 desta segunda-feira, cerca de 2.500 operacionais, 768 viaturas e 19 meios aéreos combatiam cinco incêndios considerados significativos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Portugal encontra-se em situação de alerta em todo o território continental, até às 23h59 de quarta-feira, 13 de agosto, devido às temperaturas altas e ao risco de incêndio.

