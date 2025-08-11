Incêndios: Portugal recebe dois aviões Canadair de Marrocos

Os dois aviões marroquinos estarão ao serviço de Portugal até ao final desta semana e vão operar a partir da Base Aérea de Monte Real, em Leiria.

"Na sequência das avarias registadas nos dois aviões Canadair que as autoridades portuguesas alugaram para ajudar no combate aos incêndios rurais, o Ministério da Administração Interna acionou de imediato o mecanismo de cooperação bilateral – em matéria de proteção civil - estabelecido com o Reino de Marrocos para colmatar esta lacuna", refere o gabinete da ministra Maria Lúcia Amaral.

O mecanismo foi acionado após dois Canadair que Portugal tinha alugado terem ficado inoperacionais.

Em comunicado enviado à Renascença , o Ministério da Administração Interna explica que "acionou o mecanismo de cooperação bilateral – em matéria de proteção civil - estabelecido com o Reino de Marrocos".

Portugal vai receber, ainda esta segunda-feira, dois aviões Canadair de combate a incêndios emprestados por Marrocos.

O Ministério da Administração Interna explica que tentou uma solução com meios aéreos a Espanha, mas não foi possível "devido ao agravamento da situação dos incêndios rurais" no país vizinho.

Quanto aos dois Canadair inoperacionais, o Governo adianta que "requerem uma intervenção técnica, estando prevista a sua reintegração no dispositivo nacional até ao final desta semana".

Esta segunda-feira foi noticiado que todos os aviões Canadair de que Portugal dispõe estavam fora de serviço, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Além de os dois aviões pesados de combate a incêndios florestais terem ficado inoperacionais, também uma terceira aeronave, que existe para substituí-los em caso de eventuais avarias, se encontra fora de serviço.



Portugal encontra-se em situação de alerta em todo o território continental, até às 23h59 de quarta-feira, 13 de agosto, devido às temperaturas altas e ao risco de incêndio.

Pelas 18h30 desta segunda-feira, cerca de 2.500 operacionais, 768 viaturas e 19 meios aéreos combatiam cinco incêndios considerados significativos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Empresa trabalha para repor aviões

A Avincis, empresa responsável pelos aviões Canadair a operar em Portugal no combate aos incêndios, disse estar a trabalhar para trazer “o mais rapidamente possível” para Portugal duas aeronaves para substituição das que estão inoperacionais.

"Esta é uma situação sem precedentes e estamos a dar o nosso melhor para trazer duas aeronaves de substituição o mais rapidamente possível para Portugal, provenientes de uma das nossas outras bases na Europa. A nossa prioridade é a segurança da população e das comunidades locais na luta contra os incêndios que têm afetado o país nas últimas semanas", adiantou a Avincis em resposta à Lusa.

A empresa não avançou, no entanto, datas concretas para a chegada das aeronaves a Portugal e não esclareceu desde quando nem quais as razões para os aviões pesados de combate a incêndios florestais estarem inoperacionais.