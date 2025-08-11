Incêndios: Portugal recebe dois aviões Canadair de Marrocos

11 ago, 2025 - 18:14 • Ricardo Vieira
Portugal vai receber, ainda esta segunda-feira, dois aviões Canadair de combate a incêndios emprestados por Marrocos.
Em comunicado enviado à Renascença, o Ministério da Administração Interna explica que "acionou o mecanismo de cooperação bilateral – em matéria de proteção civil - estabelecido com o Reino de Marrocos".
O mecanismo foi acionado após dois Canadair que Portugal tinha alugado terem ficado inoperacionais.
"Na sequência das avarias registadas nos dois aviões Canadair que as autoridades portuguesas
alugaram para ajudar no combate aos incêndios rurais, o Ministério da Administração Interna
acionou de imediato o mecanismo de cooperação bilateral – em matéria de proteção civil -
estabelecido com o Reino de Marrocos para colmatar esta lacuna", refere o gabinete da ministra Maria Lúcia Amaral.
Os dois aviões marroquinos estarão ao serviço de Portugal até ao final desta semana e vão operar a partir da Base Aérea de Monte Real, em Leiria.
Fogos
Os dois aviões "Canadair" ficaram inoperacionais. (...)
O Ministério da Administração Interna explica que tentou uma solução com meios aéreos a Espanha, mas não foi possível "devido ao agravamento da situação dos incêndios rurais" no país vizinho.
Quanto aos dois Canadair inoperacionais, o Governo adianta que "requerem uma intervenção técnica, estando prevista a sua reintegração no dispositivo nacional até ao final desta semana".
Esta segunda-feira foi noticiado que todos os aviões Canadair de que Portugal dispõe estavam fora de serviço, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Além de os dois aviões pesados de combate a incêndios florestais terem ficado inoperacionais, também uma terceira aeronave, que existe para substituí-los em caso de eventuais avarias, se encontra fora de serviço.
Portugal encontra-se em situação de alerta em todo o território continental, até às 23h59 de quarta-feira, 13 de agosto, devido às temperaturas altas e ao risco de incêndio.
Pelas 18h30 desta segunda-feira, cerca de 2.500 operacionais, 768 viaturas e 19 meios aéreos combatiam cinco incêndios considerados significativos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
A Avincis, empresa responsável pelos aviões Canadair a operar em Portugal no combate aos incêndios, disse estar a trabalhar para trazer “o mais rapidamente possível” para Portugal duas aeronaves para substituição das que estão inoperacionais.
"Esta é uma situação sem precedentes e estamos a dar o nosso melhor para trazer duas aeronaves de substituição o mais rapidamente possível para Portugal, provenientes de uma das nossas outras bases na Europa. A nossa prioridade é a segurança da população e das comunidades locais na luta contra os incêndios que têm afetado o país nas últimas semanas", adiantou a Avincis em resposta à Lusa.
A empresa não avançou, no entanto, datas concretas para a chegada das aeronaves a Portugal e não esclareceu desde quando nem quais as razões para os aviões pesados de combate a incêndios florestais estarem inoperacionais.