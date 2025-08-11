Menu
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Incêndios: Proteção Civil coloca todo o país no nível máximo de prontidão especial

11 ago, 2025 - 19:33 • Ricardo Vieira

Ao final da tarde desta segunda-feira, havia quatro incêndios mais preocupantes, a mobilizar 1.625 operacionais, 528 veículos e 28 meios aéreos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou todo o país no nível 4 e máximo do estado de prontidão especial, devido aos incêndios em Portugal continental.

A informação foi avançada esta segunda-feira ao final da tarde por José Ribeiro, segundo comandante nacional de Proteção Civil.

"Elevámos para o nível quatro o estado de prontidão especial para todo o país. As subregiões no sul do país que estavam no nível 3 entendemos que, por questões de natureza operacional, elevar para o nível 4 porque são estas subregiões que estão a alimentar o esforço de reforço dos vários teatros de operações", explicou José Ribeiro, em conferência de imprensa na sede da ANEPC.

O estado de prontidão nível 4 vai estar em vigor, pelo menos, até quarta-feira, 13 de agosto, período de vigência do estado de situação de alerta, no qual são proibidas várias atividades como fogo de artifício ou uso de máquinas agrícolas.

Ao final da tarde desta segunda-feira, havia quatro incêndios mais preocupantes, a mobilizar 1.625 operacionais, 528 veículos e 28 meios aéreos. Estes fogos lavram em Sirarelhos (Vila Real), Trancoso (Guarda), Pereiro (Covilhã) e Chavães (Tabuaço).

Entre as 00h00 e as 17h00 desta segunda-feira, foram registadas 47 ocorrências.

Nos combates aos incêndios um operacional foi assistido no local e três foram transportados para o hospital com ferimentos ligeiros, adianta o segundo comandante nacional de Proteção Civil.

Portugal acionou esta segunda-feira o acordo de cooperação com Marrocos, após ficar sem aviões Canadair de combate a incêndios devido a avarias.

Os aviões marroquinos chegam ainda esta segunda-feira a Portugal e devem começar a operar na terça-feira.

De acordo com o comandante José Ribeiro, só no final desta semana é que os Canadair avariados devem voltar a estar operacionais.

O responsável considera que as avarias são naturais devido às muitas missões realizadas nas últimas semanas.

