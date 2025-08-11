Incêndios: Proteção Civil coloca todo o país no nível máximo de prontidão especial

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou todo o país no nível 4 e máximo do estado de prontidão especial, devido aos incêndios em Portugal continental.

A informação foi avançada esta segunda-feira ao final da tarde por José Ribeiro, segundo comandante nacional de Proteção Civil.

"Elevámos para o nível quatro o estado de prontidão especial para todo o país. As subregiões no sul do país que estavam no nível 3 entendemos que, por questões de natureza operacional, elevar para o nível 4 porque são estas subregiões que estão a alimentar o esforço de reforço dos vários teatros de operações", explicou José Ribeiro, em conferência de imprensa na sede da ANEPC.



O estado de prontidão nível 4 vai estar em vigor, pelo menos, até quarta-feira, 13 de agosto, período de vigência do estado de situação de alerta, no qual são proibidas várias atividades como fogo de artifício ou uso de máquinas agrícolas.