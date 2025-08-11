Menu
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Incêndios. Quase 60 mil hectares de área ardida este ano

11 ago, 2025 - 17:34 • Lusa

Os incêndios rurais consumiram cerca de 15.000 hectares desde domingo.

Os incêndios rurais já consumiram este ano quase 60.000 hectares e cerca de 15.000 hectares arderam desde domingo, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Dados provisórios do ICNF dão conta que, entre 1 de janeiro e hoje, deflagram 5.766 incêndios rurais que provocaram 59.597 hectares de área ardida, 50% dos quais em mato, 40% em povoamentos florestais e 10% em áreas agrícolas.

As estatísticas do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), da responsabilidade da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), indicam que até sábado tinham ardido 44.829 hectares, o que significa que desde domingo e até ao início do dia de hoje foram consumidos pelas chamas 14.768 hectares.

A maioria dos incêndios deste ano têm deflagrado nas regiões do norte e centro do país e desde 26 de julho já arderam cerca de 40.000 hectares.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural há uma semana.

