Incêndios. Todos os aviões Canadair estão fora de serviço

Todos os aviões Canadair de que Portugal dispõe estão fora de serviço. A notícia — avançada pela Lusa que cita fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) — já foi confirmada pela Renascença.

Assim, além de os dois aviões pesados de combate a incêndios florestais terem ficado inoperacionais, também uma terceira aeronave, que existe para substituí-los em caso de eventuais avarias, se encontra fora de serviço.

Segundo a RTP, foi detetado fumo num dos motores do Canadair que operava na região do Tâmega e do Barroso, pouco depois de levantar voo de Castelo Branco. A aeronave teve de regressar ao aeródromo, fazendo uma aterragem de emergência. A estação pública não detalha em que dia aconteceu a avaria.

Nas últimas semanas, foram noticiadas outros dois incidentes com estes aviões de combate a incêndios.

A 8 de agosto, e também depois de uma avaria no motor, o Canadair que ia combater chamas em Figueira de Castelo Rodrigo teve de aterrar de emergência no aeródromo de Castelo Branco. O acidente não fez feridos, mas causou danos materiais no aparelho.

Na semana anterior, a 31 de julho, o Canadair que participava no combate ao incêndio em Penafiel teve de amarar no rio Douro, na zona de Entre-os-Rios, devido a uma avaria técnica enquanto fazia o reabastecimento.

"Todos os anos avariam"



Contactado pela Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros diz que é habitual os Canadair avariarem e prevê dificuldades na sua substituição. "Todos os anos avariam", disse António Nunes.

Embora lembrando que "a Europa tem vários Canadair", que até poderiam ser emprestados a Portugal, o presidente da Liga de Bombeiros também diz que, nesta altura do ano, "há vários alertas" em diferentes países, o que torna "muito difícil" a substituição destes meios aéreos por outros equivalentes.