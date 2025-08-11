Infarmed autoriza rotulagem em francês de medicamento para a gota por rutura de "stock"

O Infarmed autorizou o uso de rotulagem em francês do medicamento para o tratamento da gota Colchicine, por estar em rutura de "stock", anunciou esta segunda-feira a autoridade nacional do medicamento.

"Com o intuito de mitigar a rutura de stock do medicamento contendo colquicina, Colchicine, 1 mg, comprimidos, 20 unidade(s), número de registo 9949610, o Infarmed autorizou, a título excecional" a sua rotulagem em língua francesa, refere a autoridade do medicamento numa circular informativa publicada no seu site.

Segundo o Infarmed, estas embalagens serão acompanhadas de folheto informativo em português.

Para facilitar a acessibilidade ao medicamento, "o número de registo, preço e comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde desta apresentação será o mesmo do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa poderão ocorrer conforme habitual".

Por cada ato de dispensa, as farmácias deverão dispensar no máximo uma embalagem por utente do medicamento Colchicine Opocalcium 1 mg, até à normalização do abastecimento regular do mercado.