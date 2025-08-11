Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

IPMA. Observadores meteorológicos/geofísicos em greve na sexta-feira

11 ago, 2025 - 20:53 • Lusa

Em causa estão cerca de 60 trabalhadores que desempenham as mesmas funções, mas que estão em quatro carreiras distintas, com salários diferentes e perspetivas diferentes de progressão na carreira.

A+ / A-

Observadores meteorológicos/geofísicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vão estar em greve na sexta-feira pela integração numa carreira única, ação convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS).

Em causa, segundo a estrutura sindical, estão cerca de 60 trabalhadores que desempenham as mesmas funções, mas que estão em quatro carreiras distintas, com salários diferentes e perspetivas diferentes de progressão na carreira.

Orlando Almeida, dirigente da FNSTFPS, disse à Lusa que "nada foi feito" pela tutela para alterar a situação e integrar, como deveria ser, todos os trabalhadores na carreira técnica superior.

Segundo o dirigente, a paralisação, de 24 horas, pode vir a afetar o serviço de informação meteorológica prestado aos aeroportos e aeródromos.

Contactado pela Lusa, o Ministério da Agricultura e do Mar, que tutela o IPMA, indicou que "está a articular esforços" com o Ministério das Finanças "para resolver esta situação".

"Em causa está o processo da consolidação da mobilidade intercarreiras dos observadores meteorológicos do IPMA, uma aspiração dos trabalhadores que remonta a 2017 e à qual o atual Governo pretende dar resposta", referiu o Ministério da Agricultura e do Mar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?