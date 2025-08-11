Menu
  • Noticiário das 11h
  • 11 ago, 2025
Já se circula na A24 entre Vidago e Pedras Salgadas

11 ago, 2025 - 08:45 • Olímpia Mairos , com Lusa

À Renascença, fonte da concessionária refere que há condicionamentos apenas na via mais à direita onde se encontra ainda o camião que esta manhã se incendiou.

Já se circula na A24, entre Vidago e Pedras Salgadas. À Renascença, fonte da concessionária refere que há condicionamentos apenas na via mais à direita onde se encontra ainda o camião que esta manhã se incendiou.

O fogo deflagrou num camião carregado de linho e obrigou ao corte da Autoestrada 24 (A24), entre Vidago (concelho de Chaves) e Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incidente, para o qual foi dado alerta às 6h15, ocorreu ao quilómetro 33, no sentido Chaves - Vila Real.

O incêndio foi já extinto, mas no local, no distrito de Vila Real, encontram-se 35 operacionais e 11 viaturas.

Cerca das 8h00, segundo a fonte, aguardava-se a chegada de uma máquina para retirar a mercadoria, para posteriormente se proceder à limpeza da via.

[notícia atualizada às 10h30 de 11 de agosto de 2025]

