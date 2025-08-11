Nó de Paranhos da VCI no Porto cortado durante a noite até quinta-feira

O nó de Paranhos da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, vai estar cortado durante a noite entre hoje e quinta-feira, no sentido Arrábida - Freixo, no âmbito do alargamento dos acessos, divulgou a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com um comunicado enviado hoje à agência Lusa, nas noites e madrugadas de hoje a quinta-feira, entre as 21h00 e as 6h30, "será suprimida a via da direita da VCI e o trânsito será cortado nos acessos à mesma, nos ramos de saída do centro do Porto e de Paranhos", no sentido Arrábida - Freixo.

Em causa está a empreitada de alargamento do ramo de acesso à A20/Via de Cintura Interna (VCI), no Nó de Paranhos, no sentido Arrábida - Freixo, que obriga a condicionamentos na circulação rodoviária "para realização de trabalhos de pavimentação".

"Para a execução dos trabalhos serão implementados itinerários alternativos que passarão pela utilização do Nó do Amial e estarão devidamente sinalizados no local", refere ainda a IP, que pede "a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca".