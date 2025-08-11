Pelo menos 17 feridos ligeiros no incêndio de Trancoso - indicação dos últimos minutos - num fogo em que o combate evolui de forma favorável.

Entre os feridos contam-se seis bombeiros e 11 civis. Dos 17 feridos, seis tiveram de ser assistidos numa unidade de saúde, contudo sem gravidade de maior. Fonte do Comando sub-regional da proteção civil das Beiras e Serra da Estrela confirmou à Renascença que se trata de casos de inalação de fumo, escoriações e queimaduras ligeiras.

De acordo com a mesma fonte, as chamas continuam a lavrar com duas frentes ativas e no local estão mais de 600 operacionais, aguardando-se a chegada de pelo menos dois meios aéreos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Também a evoluir favoravelmente o incêndio da Covilhã – segundo a fonte do Comando sub-regional da proteção civil das Beiras e Serra da Estrela, o fogo tem zonas que já estão dominadas entre 50% a 80%. Continuam ali mais de 400 operacionais.

Ao início da manhã foi dominado o incêndio de Sirarelhos, Vila Real, que mobiliza a esta hora mais de 300 operacionais.

Segundo a Lusa, um total de 1.965 operacionais e 644 meios estavam no terreno pelas 4h15 de hoje a combater os incêndios que lavram em Portugal continental, mais de metade dos quais no combate às chamas na região das Beiras e Serra da Estrela.

Nas próximas horas, o calor pode voltar a dificultar o combate aos fogos. Esta segunda-feira, 12 distritos de Portugal Continental encontram-se sob aviso laranja da meteorologia. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nalguns locais do interior, as temperaturas podem chegar aos 43 graus.

Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas, que apontam para uma subida das temperaturas esta segunda-feira e um risco significativo de incêndio rural. Só a partir de dia 13 se prevê a descida das temperaturas.

Durante este período é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.