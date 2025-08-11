Petição contesta aumento de mais de 300% na taxa de matrícula no Politécnico de Coimbra

Perto de duas mil pessoas já assinaram uma petição pública na Internet pela “redução imediata da taxa de matrícula do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)”.

Para se inscreverem no próximo ano letivo, os estudantes têm de pagar 125 euros - um aumento de mais de 300% relativamente ao ano anterior. Na altura, a inscrição custaria aproximadamente 30 euros.

No texto da petição, os autores dizem que o valor desta taxa, “é dos mais elevados entre as instituições públicas de ensino superior em Portugal”. Lembram, por comparação, que "na Universidade de Coimbra, o valor é de apenas 20 euros, no Politécnico do Porto, varia entre 15 euros e os 25 euros e, na maioria das universidades e institutos públicos, os valores rondam os 20 e os 30 euros, já com o seguro escolar incluído”.

“Este valor excessivo aplicado pelo IPC representa um encargo financeiro injustificado, especialmente para estudantes com menores recursos ou beneficiários de bolsa de ação social. É incompreensível que, num contexto em que se defende a igualdade de acesso ao ensino público, se mantenham práticas que penalizam financeiramente os estudantes e as suas famílias”, lê-se na petição.

IPC promete minorar impacto

Confrontada pela Renascença com a petição e com as queixas dos estudantes, a presidente do IPC, Cândida Malça, explica que o aumento da taxa de matrícula “não foi uma decisão tomada pela atual presidência, mas sim pela anterior direção”. Tendo tomado posse no cargo no mês de julho, a responsável do IPC assume desconhecer “as razões que sustentaram a decisão”, mas adianta que já foi contactada pelas associações de estudantes e que, em conjunto irão “reavaliar esta situação para, obviamente, mitigar o impacto desta medida no presente ano letivo”.

Cândida Malça explica que a decisão de aumentar a taxa foi decidida “há um ano”, na “reunião do Conselho de Gestão, liderado pelo professor Jorge Conde”, ex-presidente, “e onde têm assento todos os presidentes das unidades orgânicas, um representante dos não docentes e dos estudantes”.

“Eu não sei o que é que suportou e sustentou esta proposta de alteração da tabela de emolumentos por parte do anterior presidente”, uma vez que a ata da reunião “é muito parca relativamente às razões que consubstanciam a necessidade de alteração do valor dessa taxa”.

A presidente do IPC lembra que, agora, os estudantes estão de férias, pelo que a reunião entre a direção do IPC e os alunos, “terá lugar nos primeiros dias de setembro”. No futuro, Malça promete que a situação será reavaliada “com os presidentes das unidades orgânicas e com os presidentes das associações de estudantes”.