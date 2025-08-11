Menu
  • Noticiário das 13h
  • 11 ago, 2025
PJ detém suspeito de incêndios em Gondomar

11 ago, 2025 - 11:19 • Olímpia Mairos

Os incêndios foram provocados através de chama direta com a utilização de um isqueiro, tendo o suspeito atuado sozinho.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 50 anos, presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos na noite de sábado para domingo, em Melres – Gondomar.

Em comunicado, a PJ indica que a investigação apurou que os incêndios foram provocados através de chama direta com a utilização de um isqueiro, tendo o suspeito atuado sozinho.

“A localidade tem uma grande mancha florestal e tem sido bastante fustigada por vários incêndios. A pronta intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas, apesar do elevado perigo criado para a restante floresta e habitações circundantes”, acrescenta a nota.

O detido residente na área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

