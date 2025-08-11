Menu
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
PJ interceta veleiro com 263 quilos de cocaína

11 ago, 2025 - 20:16 • Lusa

Dois tripulantes de nacionalidade estrageira foram detidos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira um homem e uma mulher que foram e intercetados em alto mar num veleiro com 14 metros que fazia a travessia entre a América Latina e a Europa com 263 quilos de cocaína a bordo.

A embarcação foi localizada e intercetada em alto mar pela Força Aérea e pela Marinha tendo sido conduzida para o porto de Ponta Delgada, nos Açores, onde chegou hoje de manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na sequência de buscas foram detidos em flagrante delito os dois tripulantes, um homem e uma mulher estrangeiros, com 58 e 66 anos de idade, respetivamente.

As detenções foram realizadas no âmbito da operação "Albus" de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima e contou com a colaboração e troca de informação de autoridades de diversos países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a França, adiantou a Polícia Judiciária.

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que os dois tripulantes são de nacionalidade alemã.

