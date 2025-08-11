Menu
Praça de Espanha. "É um bom mau exemplo de abandono" por parte da autarquia de Lisboa

11 ago, 2025 - 12:35 • João Cunha

Alexandra Leitão é perentória: o estado a que chegou o "novo" parque verde na Praça de Espanha, inaugurado há quatro anos, deve-se ao abandono a que foi vetado pela atual autarquia.  

O Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, à Praça de Espanha, custou cerca de 16 milhões de euros e, quatro anos depois de ser inaugurado, foi ocupado por dezenas de sem-abrigo. É notória a falta manutenção, o lixo acumulado e os ratos, como revelou esta semana a reportagem da Renascença.

Alexandra Leitão é perentória: o estado a que chegou o "novo" parque verde na Praça de Espanha, inaugurado há quatro anos, deve-se ao abandono a que foi vetado pela atual autarquia.

Esta segunda-feira de manhã, à margem da entrega das listas da candidatura "Viver Lisboa" no Palácio da Justiça, Alexandra Leitão fez questão de referir que se trata de um bom mau exemplo da atual gestão autárquica.

"É um bom mau exemplo. É um bom exemplo de uma situação que, para um executivo que tanto fala de segurança, de uma situação em que o desleixo do executivo provoca uma situação de abandono de um parque lindíssimo, porque os quiosques não são concessionados e porque a via pedonal não foi feita, está quase ao abandono. E é esse abandono que cria insegurança", refere Alexandra Leitão.

Para a candidata à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas, "a segurança é importante, mas também passa pelo arranjo da cidade, pelo cuidado da cidade e pelo seu acompanhamento".

E acrescenta: "O descuido e o desleixo em que a cidade está, e que esse parque é um bom mau exemplo, é também ele causador desta degradação a que assistimos, diariamente."

