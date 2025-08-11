Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Quase 2.500 operacionais combatiam 56 fogos às 16h30

11 ago, 2025 - 17:36 • Lusa

Os incêndios em Tabuaço (Viseu), Covilhã (Castelo Branco) e Trancoso (Guarda) estavam em curso, enquanto outros dois incêndios de dimensões significativas se encontravam em resolução.

A+ / A-

Mais de 2.470 operacionais combatiam, pelas 16h30 de segunda-feira, 56 fogos em Portugal continental, dos quais a proteção Civil destacava como mais preocupantes os incêndios em Tabuaço, Covilhã e Trancoso.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, os 56 fogos que lavravam no continente ocupavam 2.473 operacionais, 757 meios terrestres e 29 meios aéreos.

Os incêndios em Tabuaço (Viseu), Covilhã (Castelo Branco) e Trancoso (Guarda) estavam em curso, enquanto outros dois incêndios de dimensões significativas - em Moimenta da Beira (Viseu) e Vila Real -- se encontravam em resolução, sem perigo de propagação.

Em Frexes, Trancoso, combatiam o fogo 656 bombeiros, 215 veículos e seis meios aéreos, em Távora e Pereiro, no concelho de Tabuaço, combatiam um fogo 196 operacionais, ajudados por 58 veículos e cinco meios aéreos, e em Sobral de São Miguel, na Covilhã, estavam 429 operacionais, 142 veículos e cinco meios aéreos.

O fogo que teve início na sexta-feira à tarde em Alvite, Moimenta da Beira, mobilizava 171 operacionais e 51 veículos e, no Douro, em Sirarelhos, Vila Real, 292 homens, 98 veículos e três meios aéreos combatiam um fogo que teve início em 02 de agosto.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio e nas últimas semanas têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram uma área de quase 60 mil hectares este ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?