Quase 2.500 operacionais combatiam 56 fogos às 16h30

Mais de 2.470 operacionais combatiam, pelas 16h30 de segunda-feira, 56 fogos em Portugal continental, dos quais a proteção Civil destacava como mais preocupantes os incêndios em Tabuaço, Covilhã e Trancoso.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, os 56 fogos que lavravam no continente ocupavam 2.473 operacionais, 757 meios terrestres e 29 meios aéreos.

Os incêndios em Tabuaço (Viseu), Covilhã (Castelo Branco) e Trancoso (Guarda) estavam em curso, enquanto outros dois incêndios de dimensões significativas - em Moimenta da Beira (Viseu) e Vila Real -- se encontravam em resolução, sem perigo de propagação.

Em Frexes, Trancoso, combatiam o fogo 656 bombeiros, 215 veículos e seis meios aéreos, em Távora e Pereiro, no concelho de Tabuaço, combatiam um fogo 196 operacionais, ajudados por 58 veículos e cinco meios aéreos, e em Sobral de São Miguel, na Covilhã, estavam 429 operacionais, 142 veículos e cinco meios aéreos.

O fogo que teve início na sexta-feira à tarde em Alvite, Moimenta da Beira, mobilizava 171 operacionais e 51 veículos e, no Douro, em Sirarelhos, Vila Real, 292 homens, 98 veículos e três meios aéreos combatiam um fogo que teve início em 02 de agosto.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio e nas últimas semanas têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram uma área de quase 60 mil hectares este ano.