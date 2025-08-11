Seis migrantes que chegaram ao Algarve levados para centros temporários

Duas famílias, num total de seis pessoas, que estavam entre os 38 migrantes que desembarcaram na sexta-feira no Algarve, vão ser encaminhadas esta segunda-feira para centros de instalação temporária (CIT), adiantou à Lusa fonte da GNR.

Três adultos, dois homens e uma mulher, e as três crianças mais pequenas, vão ser instaladas nestes centros ainda esta segunda-feira.

O encaminhamento dos restantes migrantes vai decorrer na terça-feira e nos próximos dias, detalhou à Lusa a capitão Joana Machado, oficial de relações públicas da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR.

"Tendo em conta que ainda são 37, pois um está internado, temos que agilizar [o processo] tendo em conta os recursos humanos e logísticos", frisou.

"Demos prioridade aos indivíduos com ligações familiares, com menores", sublinhou, acrescentando que está a haver coordenação com a PSP sobre as vagas nos CIT e o encaminhamento dos migrantes.

Estes centros de instalação, geridos pela PSP, são espaços de acolhimento temporário para estrangeiros sujeitos a medidas de afastamento coercivo do país, podendo também alojar estrangeiros que aguardam a integração em centros de acolhimento ou a decisão sobre o pedido de proteção internacional.

A data limite para os migrantes permanecerem nestes centros são 60 dias e todo o processo de afastamento de Portugal tem que ser acompanhado por elementos da PSP.

O Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila do Bispo disponibilizou temporariamente um pavilhão desportivo em Sagres para acolher os migrantes.

A presidente da Câmara de Vila do Bispo, Rute Silva, criticou a falta de resposta das autoridades e do Governo sobre o futuro alojamento migrantes.

No sábado, o Tribunal decretou a acomodação dos migrantes em centro de instalação temporária, até estar concluído o processo de retorno ao país de origem, o que poderá ser feito de forma voluntária ou coerciva.

Os 38 migrantes, 25 homens, seis mulheres e sete menores, são todos marroquinos.

O desembarque dos 38 migrantes na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional a reforçarem desde sábado a vigilância na costa do Algarve.