Tem viagem marcada para Cabo Verde? Governo deixa conselhos após cheias

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que, até ao momento, não há indicação de portugueses afetados pelo mau tempo em Cabo Verde e deixa alguns conselhos a quem tem viagem marcada para as ilhas de São Vicente e de Santo Antão.
Antes de partirem para Cabo Verde, os viajantes devem nos próximos dias confirmar com os operadores turísticos se há condições para a estadia na sequência do temporal.
"Caso tenha uma viagem planeada para os próximos dias para qualquer daquelas ilhas recomendamos que confirme previamente com os operadores turísticos que as condições de viagem e alojamento se mantêm reunidas", indica uma mensagem publicada esta segunda-feira no Portal das Comunidades Portuguesas.
Devido às fortes chuvas registadas na madrugada desta segunda-feira, "encontram-se intransitáveis diversas estradas nas ilhas de São Vicente e de Santo Antão, tendo as autoridades cabo-verdianas declarado o estado de calamidade", sublinha a mesma fonte.
Pelo menos sete mortos e cinco desaparecidos é o balanço das cheias que atingiram esta segunda-feira as ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde.
A tempestade, que atingiu com maior intensidade a ilha de São Vicente, causou danos significativos em estradas, ruas, habitações, viaturas e outras infraestruturas, segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.
O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.