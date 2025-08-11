Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tem viagem marcada para Cabo Verde? Governo deixa conselhos após cheias

11 ago, 2025 - 21:06 • Ricardo Vieira

Temporal provocou sete mortos e vários desaparecidos. O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

A+ / A-

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que, até ao momento, não há indicação de portugueses afetados pelo mau tempo em Cabo Verde e deixa alguns conselhos a quem tem viagem marcada para as ilhas de São Vicente e de Santo Antão.

Antes de partirem para Cabo Verde, os viajantes devem nos próximos dias confirmar com os operadores turísticos se há condições para a estadia na sequência do temporal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Caso tenha uma viagem planeada para os próximos dias para qualquer daquelas ilhas recomendamos que confirme previamente com os operadores turísticos que as condições de viagem e alojamento se mantêm reunidas", indica uma mensagem publicada esta segunda-feira no Portal das Comunidades Portuguesas.

Cheias fazem pelo menos sete mortos em Cabo Verde

Cheias fazem pelo menos sete mortos em Cabo Verde

Várias pessoas estão desaparecidas. Governo cabo-v(...)

Devido às fortes chuvas registadas na madrugada desta segunda-feira, "encontram-se intransitáveis diversas estradas nas ilhas de São Vicente e de Santo Antão, tendo as autoridades cabo-verdianas declarado o estado de calamidade", sublinha a mesma fonte.

Pelo menos sete mortos e cinco desaparecidos é o balanço das cheias que atingiram esta segunda-feira as ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde.

A tempestade, que atingiu com maior intensidade a ilha de São Vicente, causou danos significativos em estradas, ruas, habitações, viaturas e outras infraestruturas, segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?