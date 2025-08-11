Tempo quente vai manter-se pelo menos até quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral Norte e Centro até ao final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia.

O vento deverá ser fraco, tornando-se fraco a moderado de oeste/noroeste na faixa costeira a norte do Cabo Raso e nas terras altas da região Norte a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para poeiras em suspensão e para uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro e pequena subida na região Sul.

Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre, e Setúbal encontram-se sob aviso laranja devido ao tempo quente até às 00h00 de quarta-feira; Lisboa, Santarém e Vila Real até às 18h00 de terça-feira e Viseu até às 23h00 de terça-feira.

Sob aviso amarelo até às 18h00 de terça-feira, encontram-se os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria e Viana do Castelo.

O IPMA colocou esta segunda-feira cerca de 120 municípios do interior Norte e centro do país e da região do Algarve em risco máximo de incêndio rural.

Estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Viseu e Castelo Branco.

Também em risco máximo estão dezenas de municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado estão cerca de 50 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

Quase toda a região do Alentejo e outros cerca de 30 municípios nos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal, Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto e Braga encontram-se em risco elevado.

Devido ao risco de incêndio florestal, Portugal está em situação de alerta até quarta-feira, dia 13 de agosto.