Ultrapassado limiar de concentração de ozono na região interior do Centro

O valor do limiar da concentração de ozono no interior da região Centro foi excedido no final da manhã desta segunda-feira no concelho de Vouzela, indicou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Em comunicado, a CCDR do Centro informou que na estação de Fornelo do Monte, em Vouzela, distrito de Viseu, foi detetada uma concentração média horária de 240 µg/m³ (microgramas de ozono por metro cúbico de ar), entre as 12h00 e as 13h00 de hoje.

O limiar da informação à população são os 180 µg.m3, enquanto o limiar de alerta da população está fixado nos 240 µg.m-3 e, na estação de Fornelo do Monte, foi registada uma concentração média horária de 190 µg/m³.

Assim, "os valores de concentração registados podem provocar danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população (crianças, idosos, asmáticos, alérgicos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas)", alertou a CCDR do Centro.

A Comissão recomendou aos residentes dos 48 concelhos da região Centro abrangidos pela situação que "reduzam ao mínimo a atividade física intensa no exterior (sobretudo ao ar livre), evitem outros fatores de risco, tais como fumar ou utilizar/contatar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição", como "gasolina, tintas e vernizes); respeitem rigorosamente tratamentos médicos em curso, recorram a cuidados médicos, em caso de agravamento de eventuais sintomas".

"A exposição a este poluente afeta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares", avisou.

A Zona Centro Interior abrange os concelhos de Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, no distrito da Guarda.

No distrito de Leiria abrange os municípios de Alvaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande e, no distrito de Coimbra, Arganil, Góis, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Tábua.

Do distrito de Castelo Branco pertencem aquela zona Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão e do distrito de Santarém pertence o município de Mação.

A Zona Centro Interior integra ainda no distrito de Viseu os concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.