Vila do Bispo critica "falta de resposta" do Governo após desembarque de migrantes

11 ago, 2025 - 23:47 • Maria João Costa , com redação

Seis pessoas vão ser transferidas para um centro de instalação temporária, mas 32 continuam confinadas num pavilhão em Sagres.

Autarca de Vila do Bispo preocupada com falta de resposta do Governo

A presidente da Câmara de Vila do Bispo, Rute Silva, critica a falta de resposta das autoridades e do Governo após o desembarque de 38 migrantes numa praia do concelho.

O grupo, que chegou a Portugal na sexta-feira numa embarcação de madeira, está alojado provisoriamente num pavilhão desportivo em Sagres e tem ordem para deixar o país.

Em declarações à Renascença, a autarca afirmou esta segunda-feira à noite que seis pessoas, incluindo uma criança de um ano, vão ser transferidas para um centro de instalação temporária (CIT), eventualmente no Porto.

Por agora, os outros 32 migrantes vão continuar confinados no pavilhão desportivo, mas Rute Silva diz que precisam de condições mais dignas.

Vila do Bispo. PSP prepara-se para distribuir 38 migrantes pelos quatro centros do país

praia da Boca do Rio

Vila do Bispo. PSP prepara-se para distribuir 38 migrantes pelos quatro centros do país

Presidente da Câmara de Vila do Bispo queixa-se de(...)

“Eu continuo a aguardar que eles vão para um local mais condigno. Foi uma situação de emergência, tentámos dar todo o apoio, mas neste momento eles precisam de um espaço maior, sem estarem confinados a quatro paredes. Acho que estas pessoas precisam e merecem estar num espaço mais condigno”, afirma a autarca.

A presidente da Câmara de Vila do Bispo lamenta que, desde que os migrantes desembarcaram na sexta-feira, ainda não tenha sido contactada pelo Governo.

“Aquilo que nos está neste momento a preocupar é a falta de resposta das autoridades competentes e do próprio Governo que, até à data, ainda não entraram em contacto com a Câmara de Vila do Bispo”, afirma a autarca.

“Eu espero uma resposta [do Governo] e uma palavra, porque todas as despesas - e não é essa a questão - estão a ser suportadas pelo município de Vila do Bispo e, até à data, não tivemos uma palavra sequer para tentar perceber como vai ser resolvida esta situação e como é que estas pessoas vão ficar”, remata Rute Silva.

