  Noticiário das 17h
  • 11 ago, 2025
praia da Boca do Rio

Vila do Bispo. PSP prepara-se para distribuir 38 migrantes pelos quatro centros do país

11 ago, 2025 - 14:25 • Redação com Lusa

Presidente da Câmara de Vila do Bispo queixa-se de não ter resposta das autoridades sobre o futuro alojamento dos 38 migrantes. PSP garante que resposta será breve.

A PSP está a realizar várias diligências para distribuir os 38 migrantes que desembarcaram na sexta-feira no Algarve pelos centros de instalação temporária de Lisboa, Porto e Faro, revelou fonte policial. Já a presidente da Câmara de Vila do Bispo criticou, esta segunda-feira, a falta de resposta das autoridades e do Governo.

As soluções possíveis são o centro de instalação temporária (CIT) de estrangeiros do Porto (Unidade Habitacional de Santo António) e os espaços equiparados a CIT existentes nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A PSP quer garantir que a instalação "seja mais humana e digna possível" e, por isso, está a levar em conta os laços familiares existentes entre os migrantes, para não separar famílias.

Sete menores entre os 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve. Dez tinham "sinais de desidratação"
Sete menores entre os 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve. Dez tinham "sinais de desidratação"

De acordo com a PSP, este processo de distribuição dos 38 migrantes estará concluído muito em breve.

A data limite para os migrantes permanecerem nestes centros, geridos pela PSP, são 60 dias e todo o processo de afastamento de Portugal tem de ser acompanhado por elementos da PSP.

"Lamentavelmente, continuamos sem respostas"

Já a presidente da Câmara de Vila do Bispo queixa-se de não ter resposta das autoridades sobre o futuro alojamento dos 38 migrantes que desembarcaram na praia da Boca do Rio. "Lamentavelmente, continuamos sem respostas, tanto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) como do Governo, apesar dos vários esforços e contactos feitos pelo município", disse Rute Silva, citada pela agência Lusa.

O Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila do Bispo disponibilizou temporariamente um pavilhão desportivo em Sagres para acolher os 25 homens, seis mulheres e sete menores, com idades entre os 12 meses e os 44 anos, todos marroquinos, que desembarcaram na praia e entraram ilegalmente no espaço Schengen. De acordo com Rute Silva, a cedência do pavilhão "destinava-se a acolher no imediato as pessoas", mas era expectável que a permanência ocorresse até serem ouvidos por um tribunal, até porque o pavilhão não tem condições para as pessoas", referiu.

"Uma questão é uma situação provisória e de urgência para uma ou duas noites, outra coisa é termos 40 pessoas dentro de uma sala durante vários dias, de onde não podem sair", apontou a presidente daquela autarquia do distrito de Faro. Segundo a autarca, "as condições não são as melhores para que as pessoas ali permaneçam" e, por outro lado, a autarquia precisa de ter o espaço disponível para a realização das festas de Sagres, que começam na próxima sexta-feira.

"Estou a contactar com todas as entidades, solicitando-lhes que tenham o problema do encaminhamento das pessoas resolvido até terça-feira", realçou. Rute Silva adiantou que quatro pessoas são ouvidas esta segunda-feira no Tribunal de Lagos e que "espera ter ainda hoje uma resposta das autoridades sobre o destino a dar àquelas pessoas".

O Tribunal decretou no sábado a acomodação num centro de instalação temporária dos migrantes, até estar concluído o processo de retorno ao seu país, que poderá ser feito de forma voluntária ou coerciva. O juiz de turno do Tribunal de Silves validou 31 detenções por imigração ilegal e determinou que as pessoas iriam permanecer num centro de instalação temporária até decorrer o processo de afastamento coercivo ou, eventualmente, um processo de retorno voluntário.

O processo começou a ser tratado pela AIMA, que tem esta responsabilidade administrativa até ao dia 21 de agosto, mas se os processos de afastamento não estiverem concluídos até essa data, o caso passará para a PSP, que vai assumir novas competências administrativas no que ao retorno e afastamento diz respeito. O desembarque dos 38 migrantes levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional a reforçarem desde sábado a vigilância na costa do Algarve.

