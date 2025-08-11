Vila do Bispo. PSP prepara-se para distribuir 38 migrantes pelos quatro centros do país

As soluções possíveis são o centro de instalação temporária (CIT) de estrangeiros do Porto (Unidade Habitacional de Santo António) e os espaços equiparados a CIT existentes nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A PSP quer garantir que a instalação "seja mais humana e digna possível" e, por isso, está a levar em conta os laços familiares existentes entre os migrantes, para não separar famílias.

A PSP está a realizar várias diligências para distribuir os 38 migrantes que desembarcaram na sexta-feira no Algarve pelos centros de instalação temporária de Lisboa, Porto e Faro, revelou fonte policial. Já a presidente da Câmara de Vila do Bispo criticou, esta segunda-feira, a falta de resposta das autoridades e do Governo.

De acordo com a PSP, este processo de distribuição dos 38 migrantes estará concluído muito em breve.

A data limite para os migrantes permanecerem nestes centros, geridos pela PSP, são 60 dias e todo o processo de afastamento de Portugal tem de ser acompanhado por elementos da PSP.

"Lamentavelmente, continuamos sem respostas"



Já a presidente da Câmara de Vila do Bispo queixa-se de não ter resposta das autoridades sobre o futuro alojamento dos 38 migrantes que desembarcaram na praia da Boca do Rio. "Lamentavelmente, continuamos sem respostas, tanto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) como do Governo, apesar dos vários esforços e contactos feitos pelo município", disse Rute Silva, citada pela agência Lusa.

O Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila do Bispo disponibilizou temporariamente um pavilhão desportivo em Sagres para acolher os 25 homens, seis mulheres e sete menores, com idades entre os 12 meses e os 44 anos, todos marroquinos, que desembarcaram na praia e entraram ilegalmente no espaço Schengen. De acordo com Rute Silva, a cedência do pavilhão "destinava-se a acolher no imediato as pessoas", mas era expectável que a permanência ocorresse até serem ouvidos por um tribunal, até porque o pavilhão não tem condições para as pessoas", referiu.

"Uma questão é uma situação provisória e de urgência para uma ou duas noites, outra coisa é termos 40 pessoas dentro de uma sala durante vários dias, de onde não podem sair", apontou a presidente daquela autarquia do distrito de Faro. Segundo a autarca, "as condições não são as melhores para que as pessoas ali permaneçam" e, por outro lado, a autarquia precisa de ter o espaço disponível para a realização das festas de Sagres, que começam na próxima sexta-feira.

"Estou a contactar com todas as entidades, solicitando-lhes que tenham o problema do encaminhamento das pessoas resolvido até terça-feira", realçou. Rute Silva adiantou que quatro pessoas são ouvidas esta segunda-feira no Tribunal de Lagos e que "espera ter ainda hoje uma resposta das autoridades sobre o destino a dar àquelas pessoas".

O Tribunal decretou no sábado a acomodação num centro de instalação temporária dos migrantes, até estar concluído o processo de retorno ao seu país, que poderá ser feito de forma voluntária ou coerciva. O juiz de turno do Tribunal de Silves validou 31 detenções por imigração ilegal e determinou que as pessoas iriam permanecer num centro de instalação temporária até decorrer o processo de afastamento coercivo ou, eventualmente, um processo de retorno voluntário.

O processo começou a ser tratado pela AIMA, que tem esta responsabilidade administrativa até ao dia 21 de agosto, mas se os processos de afastamento não estiverem concluídos até essa data, o caso passará para a PSP, que vai assumir novas competências administrativas no que ao retorno e afastamento diz respeito. O desembarque dos 38 migrantes levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional a reforçarem desde sábado a vigilância na costa do Algarve.