"Vila Real arde em lume brando": Autarca pede explicações a Marcelo e ao Governo

O presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favaios, pede explicações ao Governo e ao Presidente da República devido ao incêndio que lavra há quase dez dias no concelho.
Em declarações à Renascença, o autarca queixa-se da falta de meios no terreno, apesar das garantias dadas pela ministra da Administração Interna.
“Relembro que hoje é o 10.º dia que lavra este incêndio, que já foi dado, aparentemente, como estado em conclusão. Está na altura de ouvir dos responsáveis alguma coisa, está na altura que o Presidente da República diga algo, que defenda Vila Real quando aparentemente pediu ao Governo para mobilizar meios. Está na altura de ouvir a senhora ministra, que disse ao país que estávamos preparados, que os meios eram suficientes. Percebemos todos no terreno que não são suficientes.”
O incêndio reativou esta segunda-feira à tarde numa zona de mato e pinhal em Outeiro, na Serra do Alvão.
Lamentando que o seu concelho esteja a arder "em lume brando", Alexandre Favaios explica que há várias aldeias que “ainda nos preocupam” e a prioridade é salvar vidas e casas.
“São muitos focos para que aqueles que estão no terreno de uma forma mais ou menos simplista andam a saltar de um lado para o outro para salvaguardar o mais importante: a casa das pessoas, as suas vidas, as nossas populações, deixando a mancha florestal, infelizmente, a arder, porque não é suficiente a capacidade instalada no terreno”, sublinha o presidente da Câmara de Vila Real.
Pelas 21h30 desta segunda-feira, combatiam as chamas 368 operacionais e 122 meios aéreos.