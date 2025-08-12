Algarve. Mais 24 migrantes encaminhados para centros temporários

Um total de 24 pessoas, do grupo de 38 migrantes que desembarcou na sexta-feira numa praia do Algarve, estão a ser encaminhadas esta terça-feira para centros de instalação temporária (CIT), disse à Lusa fonte da GNR.

O primeiro grupo, de nove pessoas, saiu cerca das 15h00 com destino ao Porto, sendo que as outras 15 vão ser instaladas em Faro, referiu a capitão Joana Machado, oficial de relações públicas da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a GNR, outras seis pessoas, dois homens, uma mulher e três crianças, que estavam entre o grupo de migrantes que desembarcou na praia da Boca do Rio, na freguesia de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, foram encaminhadas na segunda-feira à noite para centros de instalação temporária.

Do total de 38 migrantes, oito vão permanecer no pavilhão de Sagres, um dos quais se encontrava internado no hospital de Portimão, tendo tido alta hospitalar hoje, sendo presente a tribunal na quarta-feira, detalhou a capitão João Machado.

O encaminhamento deste último grupo de migrantes vai acontecer nos próximos dias, estando a GNR a aguardar a disponibilidade de alojamento em CIT, referiu.

Os CIT são espaços de acolhimento temporário, geridos pela PSP, para estrangeiros sujeitos a medidas de afastamento coercivo do país, podendo também alojar estrangeiros que aguardam a integração em centros de acolhimento ou a decisão sobre o pedido de proteção internacional.

A data limite para os migrantes permanecerem nestes centros são 60 dias e todo o processo de afastamento de Portugal tem que ser acompanhado por elementos da PSP.

O Serviço de Proteção Civil da Câmara de Vila do Bispo disponibilizou na sexta-feira um pavilhão desportivo em Sagres para acolher temporariamente os migrantes.

No sábado, o Tribunal decretou a acomodação dos migrantes em centros de instalação temporária, até estar concluído o processo de retorno ao país de origem, o que poderá ser feito de forma voluntária ou coerciva.

Os 38 migrantes, 25 homens, seis mulheres e sete menores, são todos marroquinos.

O desembarque dos 38 migrantes na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, levou a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional a reforçarem desde sábado a vigilância na costa do Algarve.