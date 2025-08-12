Menu
Autarca admite "tentativa de sabotagem" na praia da Nazaré

12 ago, 2025 - 20:34 • Vasco Bertrand Franco

Praia novamente interditada devido a entupimento. Autarca Manuel Sequeira admite que condutas de saneamento já têm “alguma idade”, mas sublinha que “são coisas que normalmente não deviam acontecer”.

Autarca admite sabotagem na praia da Nazaré

A interdição da praia da Nazaré deve-se a um entupimento de uma conduta de saneamento, diz o autarca Manuel Sequeira, que estranha a situação em ano de eleições e não coloca de parte uma “tentativa de sabotagem”.

“O que aconteceu foi um entupimento, fruto da acumulação de material que em condições normais não é suposto encontrar-se em condutas de saneamento: panos de cozinha, esfregões de arame, toalhitas”, explicou Manuel Sequeira, em declarações à Renascença.

Manuel Sequeira diz acreditar que a idade das condutas também tem um papel crucial na escorrência de efluentes.

O autarca admite que as condutas já têm “alguma idade”, mas sublinha que “são coisas que normalmente não deviam acontecer”.

“Se calhar, é falta de sensibilização da nossa parte junto dos cidadãos. Temos feito algum trabalho de sensibilizar para este fim, mas tem acontecido e provoca [entupimentos] em condutas com alguma idade”, sublinha.

Manuel Sequeira diz ainda estranhar que, em ano de eleições, estejam a acontecer o que parecem ser ações de sabotagem.

“Tenho receio que haja aqui alguma tentativa de sabotagem - se calhar o termo é um bocado pesado -, mas o que é um facto é que vamos ter eleições e está a haver um conjunto de coincidências que me deixam apreensivo”, admite o presidente da Câmara da Nazaré.

Manuel Sequeira, que não se recandidata a um novo mandato, diz que esta situação da proibição de banhos na praia só “prejudicam a imagem da Nazaré”.

“Não consigo perceber quem tira vantagem desta má imagem que estamos a passar. Estamos a ser bombardeados com questões que são pouco claras”, lamenta Manuel Sequeira.

Segundo o autarca, a expectativa é que durante a tarde de quarta-feira a interdição seja levantada na praia da Nazaré.

