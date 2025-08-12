Autarca admite "tentativa de sabotagem" na praia da Nazaré

A interdição da praia da Nazaré deve-se a um entupimento de uma conduta de saneamento, diz o autarca Manuel Sequeira, que estranha a situação em ano de eleições e não coloca de parte uma “tentativa de sabotagem”.



“O que aconteceu foi um entupimento, fruto da acumulação de material que em condições normais não é suposto encontrar-se em condutas de saneamento: panos de cozinha, esfregões de arame, toalhitas”, explicou Manuel Sequeira, em declarações à Renascença.

Manuel Sequeira diz acreditar que a idade das condutas também tem um papel crucial na escorrência de efluentes.

O autarca admite que as condutas já têm “alguma idade”, mas sublinha que “são coisas que normalmente não deviam acontecer”.

“Se calhar, é falta de sensibilização da nossa parte junto dos cidadãos. Temos feito algum trabalho de sensibilizar para este fim, mas tem acontecido e provoca [entupimentos] em condutas com alguma idade”, sublinha.