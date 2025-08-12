Avincis já substituiu um dos aviões Canadair avariados

12 ago, 2025 - 15:58 • Lusa
O primeiro avião pesado de combate a incêndios florestais Canadair para substituir os que estão inoperacionais chegou ao início da tarde desta terça-feira a Portugal e um segundo chegará "nos próximos dias", segundo a empresa que opera estas aeronaves.
"O primeiro avião Canadair de substituição da Avincis aterrou há momentos em Castelo Branco. Trata-se de um Canadair CL-215 com motor a turbina", indicou à lusa fonte oficial da Avincis, empresa responsável por estas aeronaves pesadas a operar em Portugal no combate aos incêndios.
A mesma fonte indicou também que "o segundo Canadair chegará nos próximos dias".