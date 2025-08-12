Casal alemão detido com 263 quilos de cocaína fica em preventiva

O casal de alemães detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na segunda-feira depois de intercetados num veleiro com 263 quilos de cocaína a bordo ficaram em prisão preventiva, por decisão judicial, informou a PJ.

A PJ deteve segunda-feira um homem e uma mulher que foram e intercetados em alto mar num veleiro com 14 metros que fazia a travessia entre a América Latina e a Europa.

A embarcação foi localizada e intercetada em alto mar pela Força Aérea e pela Marinha tendo sido conduzida para o porto de Ponta Delgada, nos Açores, onde chegou esta terça-feira de manhã.

Na sequência de buscas foram detidos em flagrante delito os dois tripulantes, um homem e uma mulher estrangeiros, com 58 e 66 anos de idade, respetivamente.

As detenções foram realizadas no âmbito da operação "Albus" de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima e contou com a colaboração e troca de informação de autoridades de diversos países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a França, adiantou a Polícia Judiciária.